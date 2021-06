Sosnowiec. Korki na Piłsudskiego. Miasto wprowadziło objazdy na jeden dzień. Niektórzy kierowcy są zaskoczeni

Remont Piłsudskiego w Sosnowcu. Jest objazd, są i korki

Każdy remont dróg w mieście powoduje utrudnienia. Ten na ulicy Piłsudskiego dawał się kierowcom we znaki. Mieszkańcy Starego Sosnowca i kierowcy przejeżdżający tędy w stronę centrum miasta odliczali już dni do końca remontu. Nie trzeba było godzin szczytu by pojawiły się tutaj korki.

W czwartek, 17 czerwca, prace weszły w ostatni etap. Aby wyrobić się w terminie i zakończyć remont w piątek, zamknięto jezdnię na ulicy Piłsudskiego w stronę centrum na odcinku od ronda Władysława Bartoszewskiego (ul. Piłsudskiego, Kierocińskiej, Grabowa) do ronda Władysława Szpilmana (Piłsudskiego, Sobieskiego, Kilińskiego). W tym czasie na tym odcinku jezdni pojawi się nowy asfalt.