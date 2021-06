Sosnowiec. Remont ulicy Ostrogórskiej. Pora na kolejny etap prac. Na kierowców czeka ruch wahadłowy

Remont ulicy Ostrogórskiej w Sosnowcu. Będą kolejne utrudnienia

Prace nad wyremontowaniem trzeciej części ulicy Ostrogórskiej w Sosnowcu wchodzą na kolejny etap. Prace prowadzone są na odcinku od nowego ronda u zbiegu z ul. Jagiellońską do ronda Zagłębia Dąbrowskiego. Wykonywane będą prace kanalizacyjne, a tych nie da się wykonać bez utrudnień. Kierowcy i mieszkańcy będą musieli się więc na nie przygotować.

Wykonawca od 14 czerwca zajmie się przebudową kanalizacji, która jest w drodze, to oznacza konieczność wprowadzenia ruchu wahadłowego na odcinku ok 130 metrów za skrzyżowaniem z ul. Zegadłowicza do wjazdu prowadzącego do osiedla Cynamonowy Dom. Organizacja ruchu z sygnalizacją świetlną będzie obowiązywała przez dwa tygodnie. Kierowcy muszą uważać.

Przypominamy, że obecnie trwa przebudowa ostatniego etapu ulicy Ostrogórskiej. Oprócz nowej jezdni zostaną wybudowane chodniki, droga rowerowa, doświetlone przejścia dla pieszych. Na przejściu dla pieszych obok przedszkola na skrzyżowaniu ul Ostrogórskiej i Zegadłowicza zostanie zainstalowana sygnalizacja świetlna. Dzięki temu powrót dzieci do domu będzie bezpieczniejszy. Prace obejmują również budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, energetycznej i pozostałej infrastruktury.