Sosnowiec: stanął pierwszy Ptasi Bufet. Automat do karmienia wodnego ptactwa znajdziemy na Stawikach

- Spacerując w pobliżu pobliskich jezior, zauważyłem, że mimo tablic ostrzegawczych, ludzie dokarmiają ptactwo tym, co mają pod ręką, co często niekoniecznie jest dobre dla zdrowia zwierząt - mówił radny Damian Żurawski.

To właśnie on kilka miesięcy temu wysunął i nagłośnił pomysł, by takie automaty pojawiły się w Sosnowcu czy Dąbrowie Górniczej. Udało się. Pierwszy z Ptasich Bufetów znajdą już spacerowicze na Stawikach. Zamontowano go w sobotę. Znajduje się nieopodal pomostu, na którym często odpoczywają ludzie, a przy nim regularnie spotykać możemy kaczki czy łabędzie.