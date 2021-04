Sosnowiec. Trwa remont torowiska na ulicy Małachowskiego. Są drobne opóźnienia, ale prace powinny zakończyć się w terminie

Ulica Małachowskiego w Sosnowcu ma częściowo zamienić się w deptak. Popularne miejsce, w którym sosnowiczanie spędzają wolny czas przechodzi obecnie remont. Jego pierwszą część na zlecenie Tramwajów Śląskich przeprowadzają pracownicy firmy Silesia Invest. Podczas prac natrafili na kilka przeszkód. Później remontem zajmie się miasto. Obecnie początek ulicy od strony Mościckiego i Kościelnej jest rozkopany.

Trwa remont torowiska na Małachowskiego w Sosnowcu. Były problemy Mieszkańcy Sosnowca jeszcze przez wiele miesięcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Cały czas trwa przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Małachowskiego od ul. Mościckiego do ul. 3 Maja w Sosnowcu. Przetarg na realizację zadania wygrała gliwicka firma Silesia Invest.

Do gruntownej przebudowy przeznaczony jest 400-metrowy odcinek torowiska i jezdni, która częściowo ma się zmienić w deptak. Tą drugą częścią remontu zajmie się miasto. Póki co prowadzone są prace na zlecenie Tramwajów Śląskich. Koszt inwestycji wynosi 6,2 mln zł netto, a zadanie jest elementem „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską.

- Wykonawca zadania tramwajowego musi zdemontować starą infrastrukturę, zrobić odpowiednie wykopy pod ułożenie warstw konstrukcyjnych, na których ułożone zostaną specjalne materiały wibroizolacyjne, a następnie warstwy podbudowy, na których ułożone zostaną prefabrykowane płyty torowe z komorami, w których za pomocą mas elastycznych zamontowane zostaną szyny. Na etapie prac ziemnych, realizowane są roboty związane z przebudową układu zasilania oraz innych instalacji podziemnych. Ponadto zdemontowane będą stare mocowania sieci trakcyjnej i ustawione nowe słupy, w uzgodnieniu z Miastem Sosnowiec. Przebudowa obejmie również przystanek tramwajowy - wyjaśnia Andrzej Zowada, rzecznik prasowy Spółki Tramwaje Śląskie.

Jak się okazało, już na pierwszym fragmencie, na którym realizowane są prace (od skrzyżowania z ul. Mościckiego) wykonawca odkrył kolizje z niezinwentaryzowanymi instalacjami podziemnymi. - To zmora praktycznie wszystkich inwestycji, gdyż przez wiele lat podczas kładzenia czy przebudowy instalacji podziemnych (gazowych, kanalizacyjnych, wodnych, elektrycznych czy teleinformatycznych) nie dopełniano formalności związanych z naniesieniem tych instalacji na mapy. W efekcie, co rusz wykonawcy odkrywają instalacje, których na mapach nie ma. To pociąga za sobą konieczność ich przebudowy, do czego niezbędne są uzgodnienia z gestorami tych sieci, uzyskanie zgód i przygotowanie projektów, a to wszystko jest czasochłonne i generuje dodatkowe koszty - tłumaczy Andrzej Zowada.

Na szczęście, sprawa dwóch pierwszych kolizji została już rozwiązana. Wykonawca ułożył też warstwę stabilizacji i układa warstwy konstrukcyjne. Od 10 maja planowane jest układanie płyt torowych. Wykonawca przygotowuje się również do rozpoczęcia prac na drugim krańcu zakresu tej inwestycji, tj. od strony skrzyżowania z ul. 3 Maja. Wszystko wskazuje na to, że prace rozbiórkowe na tym fragmencie będą mogły się zacząć również 10 maja.

Czy przez pandemię oraz problemy z instalacjami remont może się opóźnić? Być może. - Nie rozmawiamy o opóźnieniach, choć na pewno realizacja zadań odstaje w tej chwili od przyjętego pierwotnie harmonogramu. Liczymy, że wykonawca będzie pracował intensywnie i rzetelnie, nadrobi stracony czas i zadanie zostanie zrealizowane w przyjętym terminie, czyli do września - odpowiada nam rzecznik Tramwajów Śląskich.

Ulica Małachowskiego w Sosnowcu ma zamienić się w deptak Gdy zakończą się te prace, miasto będzie mogło przystąpić do swojej części inwestycji. Ulica Małachowskiego to popularne i ważne miejsce w Sosnowcu. To tutaj wolny czas spędzają sosnowiczanie i przyjeżdżający do miasta, gdyż czeka tu na nich naprawdę sporo lokali. - Poza pracami zleconymi przez spółkę, my przebudujemy skwery i architekturę w rejonie tej ulicy, a także fragmenty ul. Kościelnej i Targowej, czyli handlowych ulic krzyżujących się z ul. Małachowskiego – mówił jesienią Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.