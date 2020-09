Spektakularna operacja kolana w Klinice Nieborowice. Wykonał ją robot. Pomógł wymienić staw kolanowy z niezwykłą precyzją

Jest to pierwsze tego typu urządzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. Takie innowacyjne zabiegi wykonywane są w zaledwie kilku, najlepszych ośrodkach medycznych na świecie. NAVIO, jak mówią lekarze, to nie tylko robot, to cały system, który pozwala na planowanie operacyjne z wykorzystaniem modelu przestrzennego stawu jak również śródoperacyjną wizualizację osi kończyny oraz biomechaniki operowanego stawu. Na podstawie danych uzyskanych z badań obrazowych, wykonanych przed zabiegiem, robot pozwala na indywidualne dopasowanie implantów do kości podczas zabiegów implantacji endoprotez całkowitych i połowiczych stawu kolanowego.

Co daje zastosowanie robota? Przede wszystkim zastosowanie systemu inteligentnego planowania, jak również dostosowanie się do indywidualnej biomechaniki oraz specyficznych deformacji stawu wynikających z procesu chorobowego, pozwala na bardzo dokładne osadzenie elementów endoprotezy. Precyzyjne dopasowanie implantu do chorego stawu kolanowego, właściwe odtworzenie osi i zbalansowanie stawu w pełnym zakresie ruchu umożliwia szybszy powrót do zdrowia. Zminimalizowana jest możliwość obluzowania endoprotezy, a co za tym idzie konieczność wykonania kolejnej operacji. Są to główne korzyści jakie odnosi pacjent poddawany operacji.