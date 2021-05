Stanisław marzy, by znów zagrać w piłkę z wnukami. Biegacze Katowice Business Run pobiegną, by mu pomóc ZDJĘCIA

Stanisław marzy, by znów zagrać w piłkę z wnukami. Biegacze Katowice Business Run pobiegną, by mu pomóc

Marcin Papaj to aktywny 36-latek z Myszkowa, ojciec dwóch córek, inżynier w katowickiej firmie Rockwell Automation, który uwielbia aktywnie spędzać czas z rodziną. Niestety choroba zmieniła jego życie o 180 stopni. W zeszłym roku Marcin wygrał walkę z chorobą nowotworową, ale w jej wyniku stracił nogę. Dzięki biegaczom Katowice Business Run z całego Śląska otrzymał dofinansowanie do protezy, która pozwoliła mu na powrót do sprawności.

– Dzięki dofinansowaniu do zakupu nowoczesnej protezy znowu mogę chodzić, pracować, aktywnie spędzać czas z rodziną... a co najważniejsze wrócić do normalnego życia. Ciężko opisać słowami, jak wielka jest to pomoc i ile dla mnie znaczy – mówi Marcin, beneficjent Katowice Business Run 2020.