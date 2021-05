Strajk w WORD Katowice zawieszony na dwa tygodnie. Negocjacje trwają, a egzaminatorzy wrócili do pracy

Strajk w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach został zawieszony, ale tylko na dwa tygodnie. Negocjacje trwają. Egzaminatorzy wrócili już do pracy. Do mediacji włączył się także marszałek województwa Jakub Chełstowski. - Strajk został zawieszony na czas rozmów. Otrzymaliśmy propozycje, ale nie są jeszcze one wiążące. Już sam fakt, że rozmawiamy to duży sukces. Wcześniej nie było woli do prowadzenia dialogu - mówi Sebastian Białkowski, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność 80 w WORD Katowice.

Związkowcy zawiesili strajk trwający w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach na najbliższe dwa tygodnie. W tym czasie będą trwały negocjacje, które związkowy mają nadzieję zakończyć podpisaniem porozumienia z dyrektorem WORD Katowice. W mediacje włączył się także marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. - Marszałek województwa śląskiego złożył wniosek do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, o włączenie się w proces zakończenia sporu płacowego w Wojewódzkim Ośrodku ruchu Drogowego w Katowicach o podjęcie mediacji - poinformował Sławomir Gruszka, rzecznik marszałka Jakuba Chełstowskiego.

Wysokość przychodów w WORD została uwzględniona w rozporządzeniu ministra infrastruktury, w tym także wysokość opłat za egzamin na prawo jazdy różnych kategorii. Choć katowicki WORD podlega marszałkowi, jest jednostką w stu procentach niezależną finansowo, a co za tym idzie samorząd nie dokłada z budżetu do WORD, a także z środki z WORD nie trafiają do budżetu województwa śląskiego.

Pomimo starań i prób mediacji członków WRDS, nie udało się znaleźć porozumienia i rozwiązania sporu płacowego. Obie strony sporu, podkreślają wolę dalszych rozmów. - Ponieważ od dłuższego czasu nie udało się znaleźć kompromisowego rozwiązania, które zakończyłoby spór płacowy, Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o odwołaniu dyrektora. Priorytetowym zadaniem nowego dyrektora jest zakończenie sporu płacowego w jednostce - mówi Sławomir Gruszka.

Choć pierwsze rozmowy nie są wiążące, strona związkowa zawiesiła strajk na czas negocjacji.

- Prowadzimy negocjacje. Otrzymaliśmy propozycje, ale nie są jeszcze one wiążące. Już sam fakt, że rozmawiamy to duży sukces. Wcześniej nie było woli do prowadzenia dialogu - mówi Sebastian Białkowski, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność 80 w WORD Katowice. Te propozycje to 1000 złotych podwyżki dla egzaminatorów i 700 złotych dla pozostałych pracowników. Białkowski zaznacza, że trwający od początku roku spór w WORD Katowice, nie dotyczy tylko kwestii finansowych, ale szeregu postulatów związanych z funkcjonowaniem placówki i pracą egzaminatorów i pracowników działu obsługi klienta.