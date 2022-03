Strzykawki, opatrunki, leki. W rybnickim szpitalu zebrano dary warte ok. 100 tysięcy zł. Trafią do szpitali na Ukrainie

Pierwotnie dary miały zostać przekazane do szpitala w mieście Iwano-Frankiwsk, z którym to Rybnika ma podpisaną umowę o współpracy. - Zaraz po rozpoczęciu wojny weszliśmy w kontakt z tamtejszym szpitalem, który przysłał nam listę potrzebnych im rzeczy. My ogłosiliśmy zbiórkę darów u nas w szpitalu. Zareagowali nasi pracownicy, zareagowali przedstawiciele związków zawodowych, zareagowali właściciele wielu firm i także - co nas bardzo cieszy - mieszkańcy Rybnika. Odzew na naszą akcję przerósł nasze najśmielsze oczekiwania - mówił Janusz Kowalski, dyrektor ds. lecznictwa w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu numer 3 w Rybniku.

Ale zbiórka dalej trwa, bo w rybnickim szpitalu doskonale zdają sobie sprawę z tego, iż pomoc jest potrzebna ciągle. - Są potrzebne dalej leki przeciwgorączkowe i przeciwwymiotne dla dzieci. Ale ja bardzo chce już teraz podziękować wszystkim darczyńcom. Każdy z tego szpitala się do tej zbiórki dołożył - od portiera do profesora – podkreśla Ewa Fica, dyrektorka WSS nr 3 w Rybniku. - Od nas dary trafią do miejskiego huba, potem pojadą do wojewódzkiego i stamtąd na granice. Już wiemy, że to co przekazaliśmy nie trafi w całości do szpitala w Iwano-Frankiwsku, ale zostanie rozdzielone na Ukrainie według potrzeb - dodaje. Dary przekazane przez medyków i pracowników szpitala, a także np. siec aptek pod Lwem, aptekę mieszczącą się na ulicy Wyzwolenia, do miejskiego huba dostarczył swoim busem Antoni Skupień, znakomity przed laty żużlowiec z Rybnika, który w ostatnich latach prowadził firmę dostarczającą leki do aptek na całym Śląsku. Teraz pracę zawodową zawiesił, skupia się wyłącznie na prowadzeniu pierwszej drużyny KS ROW Rybnik.