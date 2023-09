Sukces Politechniki Śląskiej! Oficjalne otwarcie nowoczesnych hangarów na lotnisku w Gliwicach

- Nowe budynki są obiektami przystosowanymi do realizacji zadań szkoleniowych niezależnie od pory roku i doby. Dotychczas, z uwagi na niskie temperatury, od później jesieni do wczesnej wiosny, działalność ta była znacznie ograniczona. Oddanie obiektów pozwoli też na pełną centralizację działalności szkoleniowej i administracyjnej ośrodków lotniczych. Dotychczas korzystaliśmy m.in. obiektów będących własnością Aeroklubu Gliwickiego i innych jednostek organizacyjnych Politechniki Śląskiej na terenie Gliwic - mówił dr hab. inż. pil. Jarosław Kozuba, profesor Politechniki Śląskiej, dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotniczych Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.

Podczas uroczystości wielokrotnie zaznaczano, jak ważnym czynnikiem była współpraca Politechniki Śląskiej z Urzędem Miasta w Gliwicach.

- Jesteśmy w miejscu, które jest świetnym przykładem dobrej współpracy miasta i uczelni. Staramy się tworzyć tę synergię z uczelnią i to miejsce jest tego idealnym przykładem. Stworzyliśmy warunki techniczne do tego, żeby uczelnia mogła kształcić na nowoczesnych kierunkach naszych przyszłych inżynierów, to są specjalistyczne zawody związane z branżą lotniczą - to są zawody przyszłości. Zależy nam bardzo mocno na tym, żeby właśnie w Gliwicach można było w tych kierunkach kształcić przyszłych inżynierów i to nam się udało - podkreśla wiceprezydent Gliwic, Mariusz Śpiewok.