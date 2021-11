Świętochłowice. Otwarcie wystawy "Rok 1921 na Górnym Śląsku" w Muzeum Powstań Śląskich. Zobaczcie zdjęcia

Wystawa "Rok 1921 na Górnym Śląsku" w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Rok 1921 był wyjątkowym czasem dla Górnego Śląska. To właśnie wtedy rozegrały się trzy wydarzenia, które zdecydowały o losach państwa.

- 17 marca została podjęta konstytucja, która dotyczyła sposobu budowania systemu politycznego państwa. Dzień później w Rydze został podpisany pokój, który zadecydował o najdłuższej polskiej granicy - wschodniej ze Związkiem Sowieckim oraz z Białoruską Sowiecką Republiką. Natomiast 20 marca został przeprowadzony plebiscyt, który miał zadecydować o przynależności ziem do Polski lub Niemiec. - wyjaśnia dr Andrzej Drogoń, dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

Dyrektor dodaje, że dalszy ciąg wydarzeń na Śląsku miał związek z wynikami plebiscytu. Kiedy to Wojciech Korfanty upublicznił jeszcze niejawne wyniki podziału ziem polskich społeczeństwu. Czyn ten doprowadził do wybuchu III Powstania Śląskiego, które przyczyniło się do korzystniejszego podziału ziem 20 października 1921 roku.