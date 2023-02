Szalona zabawa w Energy 2000 Katowice. Impreza AVATAR FLUO PARTY! Zdjęcia BOW

Energy 2000 Katowice znów przyciągnęło tłumy. Impreza AVATAR FLUO PARTY okazała się strzałem w dziesiątkę. Setki fanów filmu przyszło do lokalu, by się świetnie bawić. Co to była za noc! Zobaczcie zdjęcia z imprezy.