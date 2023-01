Szkoła Tańca Patinella Dance w Zawierciu i powiecie ruszyła. Nowatorskie i przyjazne podejście. ZDJĘCIA

Szkoła Tańca Patinella Dance

Szkoła prowadzi zajęcia z przeznaczeniem dla poszczególnych grup, obecnie to zajęcia dla taneczne dla dzieci od 5 do 9 lat, dla młodzieży w wieku od 10 do 18 lat oraz taniec latino, sensualny dla kobiet.

• Na zajęciach dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat, wchodzi się w przygodę z tańcem nowoczesnym i współczesnym, ze szczególną uwagą na rytmikę, podstawowe pozycje taneczne i naukę choreografii.

• Zajęcia dla młodzieży w wieku od 10 do 18 lat, to nauka choreografii z najmodniejszych teledysków i trendów TikToka. Taniec nowoczesny i współczesny będą towarzyszyć ogólnie zajęciom, lecz oprócz nich będzie nauka elementów z takich tańców jak: hip-hop, video clip dance czy street dance.