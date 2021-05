Szok! Jezioro Żywieckie jak jedno wielkie wysypisko śmieci. Zobacz przerażający filmik. To przyniosła Soła

Jezioro Żywieckie to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku nie tylko dla mieszkańców Podbeskidzia, ale całego województwa śląskiego. Ze zbiornika korzystają m.in. żeglarze, miłośnicy windsurfingu, wędkarze, ale także zwykli plażowicze pragnący zażyć letnich kąpieli. Miejsce do wypoczynku jest wymarzone, ale od lat jednym z głównych problemów z jakimi mierzy się zbiornik są śmieci.

Władze Żywca od lat organizują akcje sprzątania brzegów i wód Jeziora Żywieckiego, w których uczestniczą m.in. wędkarze, strażacy OSP i wiele innych osób, którym leży na sercu dobro zbiornika.

Niestety, co roku śmieci jest sporo. Jednak to, co znaleźli członkowie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Żywieckiego przechodzi wszystko.

- Bardzo dużo widzieliśmy, ale obraz ten nas przeraził. Niedługo natura wystawi nam za to rachunek... - napisali krótko członkowie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Żywieckiego, którzy poinformowali, że są podejmowane kroki, żeby miejsce zostało posprzątane.