Szóstka w Lotto padła w Dąbrowie Górniczej! Gracz sam wytypował szczęśliwe numery

Jak informuje LOTTO lipiec jest bardzo szczęśliwym miesiącem dla graczy. We wtorkowym losowaniu odnotowana została bowiem już trzecia „szóstka” w tym miesiącu. Szczęśliwy zakład o wartości 3 mln 721 tys. 422,20 zł został zawarty w punkcie LOTTO przy ul. Legionów Polskich 34 w Dąbrowie Górniczej a więc w pawilonie Kauflanda, gdzie mieszczą się również m.in. punkty usługowe oraz salonik prasowy.

Dzięki losowaniu Lotto z 27 lipca Polska zyskała 1412. Lottomilionera, a co ciekawe – w Dąbrowie Górniczej jest to już 9. główna wygrana w Lotto. Gracz stał się posiadaczem kuponu o wartości 3 mln 721 tys. 422,20 zł dzięki temu, że samodzielnie wytypował szczęśliwe liczby, które wylosowano w Lotto 27 lipca. A były to liczby: 6, 16, 26, 36, 38, 46.