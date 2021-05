Takiej powodzi tu jeszcze nie było. Mieszkańcy Wodzisławia liczą straty. Zobaczcie zdjęcia

- Trudno na teraz oszacować straty. Kilkaset tysięcy złotych – szacuje na szybko Dawid Tytko, który ten biznes prowadzi od trzech lat. To jego źródło utrzymania. - Nie wiem, co dalej będzie, nie mam pojęcia. Całe podłoże jest podmyte, zerwane, zalane - mówi mężczyzna.

Naprzeciw podmyta droga wojewódzka - samochody muszą omijać, w wielu miejscach chodniki się zapadły, na poboczach pojawiły się przedmioty, które woda porywała z podwórek: meble, kostka brukowa. Na jednym z podwórek szlam wlewa się do butów. Właściciele, mieszkający tu od 2000 roku, przyznają, że to była koszmarna noc.

- Czasami bywały podtopienia, ale teraz to był po prostu armagedon, nigdy woda nie dochodziła do domu. A teraz woda wdarła się do środka, woda zalała gabinety lekarskie na dole, piwnica w wodzie, powynosiliśmy z dziećmi meble. Tyle można zrobić. Do 2 w nocy nie spaliśmy, sprzątaliśmy cały ten bałagan. Piec zalany, nie wiem, czy działa, bo jest na podajnik. Nawet jak przestało padać, woda dalej się lała z góry, zerwała ogrodzenie z siatki przed domem – mówi nam pan Robert Golec.