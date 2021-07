Tarnowskie Góry. Odrapane klatki, wilgoć w środku... Mieszkańcy jednego z bloków apelują do wspólnoty o remont

Tarnowskie Góry: mieszkańcy bloku przy ul. Bończyka czują się zaniedbani przez wspólnotę

Z zewnątrz blok przy ul. Bończyka o numerze 27A, znajdujący się niedaleko kompleksu TS Gwarek Tarnowskie Góry, prezentuje się bardzo dobrze. Jest odmalowany, a na jego ścianach nie widać "ulepszaczy" w postaci bohomazów wykonanych przez wandali.

Wystarczy jednak wejść do środka i przekonać się, że czas zatrzymał się tu jakieś dobre trzydzieści lat temu. Ściany są odrapane i nie prezentują się zbyt estetycznie. - Jak ktoś do mnie w odwiedziny przychodzi to mówi: „Mój Boże, jak w slumsach”. Klatka wygląda okropnie - pokazuje nam jedna z lokatorek, która mieszka na pierwszym piętrze.