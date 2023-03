Teatr Żelazny zaprasza na ekspresowy kurs aktorski dla dorosłych. Czasu coraz mniej - sprawdź, jak się zapisać

Teatr Żelazny zaprasza na kurs. Czego będzie można się nauczyć?

Jeśli ciągnie was na scenę teatralną, ale nigdy nie mieliście okazji podszlifować swoich umiejętności (a może nawet wydobyć ukrytego talentu), Teatr Żelazny wychodzi do was z interesującą propozycją. Kurs aktorski dla dorosłych jest znakomitą szansą na to, aby w ciągu trzech dni uświadomić sobie drzemiące w was możliwości. Jak zapewniają organizatorzy, ich zajęcia:

Uczą techniki aktorskiej - popraw swoją dykcję, głos i świadomość ciała

Ośmielają

Dodają pewności siebie

Uczą pracy w grupie

Zawiązują przyjaźnie

Gwarantują wspaniałą zabawę

Teatr Żelazny zachęca dodatkowo tym, że nabyte umiejętności można wykorzystać w życiu zawodowym. Mogą okazać się one przydatne podczas rozmaitych wypowiedzi, polepszają autoprezentację.