Technikum nr 2 w ZS Silesia w Czechowicach-Dziedzicach zostanie zlikwidowane. Zgodę dał sam minister

Jednak Śląskie Kuratorium Oświaty nie dało zgody na likwidację technikum. Powiat wniósł zażalenie na tę decyzję do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Teraz ministerstwo wyraziło na to zgodę. Do bielskiego starostwa dotarło pismo z ministerstwa - odpowiedź na zażalenie władz Powiatu Bielskiego na decyzję Śląskiego Kuratora Oświaty, która negatywnie zaopiniowała zamiar likwidacji technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół „Silesia”.