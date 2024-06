Tłumacz Polskiego Języka Migowego w Kolejach Śląskich. Osoby Głuche i niedosłyszące mogą skorzystać z usługi na każdym etapie podróży

- Za pośrednictwem tłumacza Polskiego Języka Migowego możliwe jest połączenie z infolinią pasażerską, koordynatorem do spraw dostępności i sekretariatem Kolei Śląskich – wyjaśnia Maciej Pezdek, z Biura Prasowego Kolei Śląskich. - Usługa jest dostępna również we wszystkich naszych kasach biletowych, Centrum Obsługi Pasażera i na pokładzie pociągów Kolei Śląskich - dodaje.

Usługa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. I co ważne, aby skorzystać z tłumacza nie potrzebny jest własny smartfon lub tablet.