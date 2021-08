Tokio 2020. Beata Pacut została judoczką dzięki bratu. W kuchni gotuje makarony. Lubi jeździć na rolkach i słucha hip-hopu

O marzeniach o igrzyskach i o początkach w judo O starcie w igrzyskach śniłam od dziecka. Judo trenuję od 9 roku życia, a więc już 16 lat. Mieszkałam z rodzicami przy ulicy Olimpijskiej i na halę Czarnych miałam rzut beretem. Wcześniej judo trenował mój brat i trochę go podpatrywałam, bo zabierał mnie na treningi, które bardzo mi się podobały.

O tym, co najbardziej spodobało się jej w judo

Przede wszystkim ciągle dążenie do doskonałości. Zgodnie z zasadą tego sportu, nie ma końca w uczeniu w judo. To, ile ma się stażu, nie ma znaczenia, bo cały czas trzeba się doskonalić, uczyć i poprawiać technicznie.

O podróżach po świecie dzięki judo

Dzięki sportowi zwiedziłam wiele miejsc na świecie oraz poznałam znajomych przyjaciół. Największe wrażenie wywarła na mnie Australia. Gdyby nie judo, wątpię, abym poleciała na antypody, gdzie urzekła mnie przyroda, zwierzęta. Miałam tam między innymi okazję nakarmić kangury. Podobał mi się klimat panujący w tym kraju, ten spokój, ten luz. Poza Australią pięknie było również w Meksyku.