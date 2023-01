TOP 10 wieży widokowych w Beskidach. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać w weekend. ZDJĘCIA

To może być świetny pomysł na weekend. Jeżeli ktoś szuka miejsca, z którego będzie mógł podziwiać beskidzki krajobraz, znajdzie go na naszej liście, będącej swoistym przewodnikiem po wieżach widokowych w Beskidzie Żywieckim, Śląskim i Małym.

Wieże widokowe na Baraniej Górze i Czantorii Wielkiej

Wieże widokowe w Beskidach coraz częściej są inspiracją do wyjścia w góry. Oczywiście, raczej jest to dodatkowa atrakcja, czy też nagroda za trud włożony w zdobycie szczytu np. Baraniej Góry (1220 m n.p.m.). Co ciekawe, to właśnie na najwyższym szczycie Wisły znajduje się 15-metrowa wieża widokowa, z której turyści mogą podziwiać rozległą panoramę: Tatry, Beskid Śląski, Mały, Makowski, Żywiecki z Babią Górą, Małą Fatrę, Góry Choczańskie, Góry Strażowskie, Jaworniki, Beskid Śląsko-Morawski, a przy bardzo dobrej widoczności nawet sudeckie Jesioniki.