TOP10 najpiękniejszych rynków w woj. śląskim. Gdzie warto się wybrać w weekend?

Już od starożytności rynek, czyli ówczesna agora, był miejscem, wokół którego toczyło się życie polityczne, religijne oraz czasami i handlowe. Za najstarszy rynek w Polsce uważa się wrocławski. Został on wybudowany pomiędzy 1214 a 1232 rokiem. Wówczas plac ten zorientowano równoleżnikowo zgodnie z przebiegiem szlaku handlowego Via Regia. Łączył on Francję, Flandrię, Nadrenię, środkowe Niemcy, południową Polskę i Ruś.

Rynki, w tej postaci w której znamy je do dziś, zaczęły pojawiać się na ziemiach polskich w średniowieczu. Proces miał związek z przekształcaniem polskich grodów w miasta na prawie niemieckim. „Prawo magdeburskie” polegało na zabudowie rynku na kształt czworoboku. Po środku niego mieścił się ratusz oraz sukiennice. Pod kątem prostym od rynku dwie prostopadłe do siebie ulice. W ówczesnych czasach służyły jako miejsca, w których wymierzano karę rzezimieszkom, na tzw. Pręgierzach. Rynki służyły również jako miejsce do spotkań, handlu oraz wymian.