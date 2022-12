Tradycyjne potrawy świąteczne na Śląsku. Nie je się ich nigdzie indziej! Goszczą również na Waszych stołach? Sprawdź przepisy Barbara Romańczuk

Już niedługo nasze stoły zapełnią świąteczne potrawy. W śląskich domach będą się one jednak różniły od tych, które pojawią się w całym kraju. Oczywiście nie wszystkie! Barszcz z uszkami, ryba, czy pierogi z kapustą i grzybami niezmiennie pojawią się również i u nas. Co takiego jada się tylko w naszym regionie? Sprawdźcie w naszej galerii i dajcie znać czy u Was również przyrządza się tradycyjne śląskie jedzenie. A gdybyście chcieli wrócić do smaków, które znacie sprzed lat - zostawiamy również przepisy.