Trasa S1 Mysłowice - Bieruń będzie miała dwuletni poślizg. Jest nowy przetarg na budowę S1

Część miedzy Mysłowicami i Bieruniem, na której budowę i projekt dziś ogłoszono przetarg, powstanie najwcześniej do… 2025 roku! To dwa lata opóźnienia, w stosunku do początkowych założeń dotyczących budowy jednej z najważniejszych dróg w województwie śląskim. Takie są założenia przetargowe.

Budowa tych 13 km S1 to skomplikowana historia...

Przypomnijmy dość skomplikowaną historię tego pechowego odcinka S1. Początkowo ogłoszono przetarg na jego budowę w jednym kawałku. Wtedy właśnie wygrała go firma China State Construction Engineering Company (CSCEC), jednak według GDDKiA, przedstawiona dokumentacja nie dawała gwarancji, że Chińczycy wybudują drogę w cenie i czasie, jakie zaproponowali. Dlatego też GDDKiA wykluczyła chińską firmę z przetargu. Chińczycy się jednak odwołali. Po wygranym odwołaniu w Krajowej Izbie Odwoławczej, potwierdzonym przez sąd, firma jednak i tak nie dostała kontraktu o który zabiegała. Nieco ponad 13-km odcinek GDDKiA postanowiła wtedy podzielić na dwie części. Po to, by można było budowę jednej, mniejszej części, będącej obwodnicą Bierunia, powierzyć z wolnej ręki wykonawcy, który już buduje następną część S1. Odbyły się nawet udane negocjacje z portugalskim konsorcjum firm Mota Engil i PORR. To była ważna część S1, dzięki której, nawet w przypadku niezrealizowania 10-km odcinka przed Bieruniem, udałoby się uzyskać przejezdność tymi częściami drogi, które byłyby gotowe. Chodziło też o to, by tranzyt z ekspresówki nie „zalał” lokalnych dróg w Bieruniu.