Tychy – przejeżdżał hulajnogą przez przejście dla pieszych. Potrącił go samochód

Potrącenie na skrzyżowaniu

Jak przekazuje nam rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Tychach, asp. szt. Barbara Kołodziejczyk, do wypadku doszło w godzinach porannych 1 października. Mężczyzna został potrącony na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Edukacji i Grota Roweckiego. Konieczne było przewiezienie go do szpitala. Policjanci będą ustalać okoliczności tego zdarzenia. Na skrzyżowaniu znajduje się sygnalizacja świetlna. Przy części przejść dla pieszych są także przejazdy dla rowerów.