W Bobrownikach wszyscy się szczepią. Gmina wciąż liderem w woj. śląskim. Jak pracuje się na taki sukces?

Lista rankingowa miast i gmin z największym odsetkiem zaszczepionych dwiema dawkami lub jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson stale się zmienia. Ktoś awansuje, któraś gmina ma słabszy okres i spada w dół. Jedno pozostaje niezmienne. Gmina Bobrowniki wciąż jest w woj. śląskim na czele, choć teraz to władze samorządowe oraz służba zdrowia muszą zabiegać o to, by ludzie chcieli przyjąć szczepionkę. Te czekają, a chętnych coraz mniej. Skąd zatem taka dyscyplina w Bobrownikach, gdzie dziś na 12 tys. 122 mieszkańców zaszczepiło się już dwiema dawkami 6517 osób - czyli 53,7 procenta? To najlepszy wynik w woj. śląskim i 22 w całej Polsce (dane z piątku 23 lipca).

Wszyscy na pokład, Dom Kultury pękał w szwach

O podwaliny sukcesu zapytaliśmy w minioną środę wójt gminy Bobrowniki Małgorzatę Bednarek.