W Dąbrowie Górniczej budują drogi, ronda, tunele, centrum przesiadkowe. Są utrudnienia dla kierowców, ale po Sobieskiego jedzie się łatwiej Piotr Sobierajski

W Dąbrowie Górniczej nie warto jeździć na pamięć. Od poniedziałku 25 stycznia nie przejedziemy już przez przejazd na ulicy Konopnickiej, za to nieco łatwiej kierowcy poruszają się po ul. Sobieskiego, gdzie został otwarty jeden pas w kierunki Będzina. W ogóle miasto to dziś jeden wielki plac budowy, a kiedy rozpoczną się prace przy drugim centrum przesiadkowym w dzielnicy Gołonóg oraz wymiana torowiska tramwajowego, to dopiero trzeba będzie mieć się na baczności. No, ale musi być gorzej, żeby potem mogło być lepiej.