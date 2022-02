W Dąbrowie Górniczej w ul. Konopnickiej otwarty został pierwszy pod linią kolejową tunel. Korzystają z niego piesi i rowerzyści

Na razie tunel został otwarty w takim właśnie kształcie, ale ostatecznie będą jeszcze kolejne zmiany, co zapowiada miasto. Obecnie prowadzą do tego podziemnego przejścia dwie asfaltowe drogi: od strony ul. Konopnickiej od śródmieścia oraz od strony skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Limanowskiego. Widać jednak, że to jeszcze nie koniec tego przedsięwzięcia. Najważniejsze, że można bez większych problemów dostać się na drugą stronę miasta.