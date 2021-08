W Sosnowcu trwa remont ulicy Mikołajczyka i wiaduktu. Prace mają potrwać do jesieni

Przebudowa ulicy Mikołajczyka w Sosnowcu. Pora na remont ulicy

Rozpoczyna się długo zapowiadany remont fragmentu ulicy Mikołajczyka w Sosnowcu. Miasto wybrało już wykonawcę 600-metrowego odcinka ulicy. Wyremontowana zostanie część od ronda Ludwik do obecnie remontowanego wiaduktu nad torami kolejowymi. Oznacza to kolejne utrudnienia dla kierowców na tym popularnym odcinku w mieście. Co się tutaj zmieni?

- Całkowicie przebudowane zostaną dwa przejścia dla pieszych. Tam zostaną wydzielone azyle, a same przejścia będą dodatkowo doświetlone - mówi Jeremiasz Świerzawski, wiceprezydent Sosnowca.