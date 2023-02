Weszliśmy na największe śląskie złomowisko. Jak wygląda tam praca? Co najczęściej złomują Ślązacy i jak zezłomować elektryka?

Jakie samochody trafiają na złomowisko? Czy wśród nich zdarzają się „perełki”?

Statystyki mówią, że Polacy jeżdżą coraz starszymi samochodami. Co jednak jest najczęściej złomowane? Oddziały pana firmy są w kilku śląskich miastach – ma więc pan dość dobry ogląd sytuacji. Co jest na złomowiskowym „topie”?

To są praktycznie wszystkie marki, ale zależy od roczników. Przykładowo samochody francuskie trafiają do nas często w wieku 15-20 lat. Przynajmniej tak mi się wydaje. Z tego co obserwuję, samochody niemieckie są o 5-10 lat starsze, ale summa summarum także muszą skończyć na recyklingu. Tutaj trafimy i mercedesa, i amerykańskie samochody. Jeszcze bardzo dużo schodzi seicento. Cinquecento już rzadko kiedy, bo kiedyś można powiedzieć, że przodowały. Wcześniej królowały polonezy, duże fiaty. Jeszcze jak sięgam pamięcią 30 lat temu, kiedy zaczynaliśmy naszą działalność, to były syrenki i warszawy. Trabanty czy wartburgi, to takie samochody, które u nas zalegały na placu w dość dużej liczbie. Teraz to rarytas. Taki samochód ma swoją wartość i nie trafi już raczej na recykling.