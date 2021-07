Wiceprezydent Rybnika poszedł do Hołowni. Zaskakujący transfer i ostra krytyka

Piotr Masłowski, wiceprezydent Rybnika zdecydował się zasilić szeregi ruchu Szymona Hołowni Polska 2050. Ma odpowiadać za stworzenie struktur jego partii w Rybniku. W czasie oficjalnej prezentacji działacze partii podkreślali, że doświadczony samorządowiec jest jest dla nich na wagę złota. On sam mówił, że w myśleniu ludzi z ruchu ujęło go systemowe podejście.

- To co mnie ujmuje w polityce Szymona i tego ruchu to właśnie myślenie systemowe. Dziś w polityce jest tak, że się koncentrujemy na liderach, a nie na rozwiązaniach. My się nie zastanawiamy w ruchu kto będzie na przykład dyrektorem naszej rybnickiej elektrowni za 10 lat, ale jak ona będzie pod względem gospodarczym wyglądała. Hasło "pokolenia a nie kadencja" to też hasło które mnie ujęło i sercem i rozumem i dlatego taka decyzja. Ważna dla mnie jest kwestia myślenia systemowego, chcę polityki, która bazuje na działaczach, ludziach którzy pracują w terenie, a nie na politykach i osobach które są znane z tego, że są znane - podkreślał Piotr Masłowski.