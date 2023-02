Wiosna powoli budzi się do życia a wraz z nią uaktywnią się wiosenne alergie. Zobacz co pyli na wiosnę?

Sezon alergii wiosennych przed nami

Pyłki roślin unoszące się w powietrzu dają się szczególnie we znaki osobom, których układ odpornościowy reaguje niewłaściwie na alergeny. Swędzą cię oczy, nos i gardło? To znak, że alergeny krążące w powietrzu rozpoznane zostały przez twój organizm, jako substancje niebezpieczne wyzwalając reakcję zapalną. Reakcja ta prowadzi do uwolnienia do krwi substancji chemicznych zwanych histaminami .

Objawy alergii wiosennej występują tuż po kontakcie z czynnikiem uczulającym i szybko przybierają na sile, dając uciążliwe i irytujące symptomy. Wiosenne alergie zwykle rozpoczynają się w marcu, kiedy pylą drzewa, a następnie w maju, gdy pojawiają się pyłki traw. Stężenie pyłków w powietrzu jest szczególnie wysokie w wietrzne dni. Wilgotność powietrza, nasłonecznienie, temperatura mają również istotny wpływ na stężenie pyłków w powietrzu.