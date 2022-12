Wojciech Szczęsny: Bohater mundialu, kochający ojciec i mąż. Rodzina jest największą wartością bramkarza. Zobaczcie sami

Wojciech Tomasz Szczęsny urodził się 18 kwietnia 1990 w Warszawie. To polski piłkarz, występujący na pozycji bramkarza we włoskim klubie Juventus oraz od 2009 roku w reprezentacji Polski. Na swoim koncie posiada również dwa rekordy: pod względem liczby występów bramkarza (69 i rozegranych meczów bez straty gola (27) w reprezentacji Polski. W 2017 roku uzyskał nominację do nagrody Lwa Jaszyna dla najlepszego bramkarza na świecie. W sezonie 2019/2020 otrzymał nagrodę dla najlepszego bramkarza Serie A.

Na tegorocznym mundialu bramkarz udowodnił, że zasługuje na miano najlepszego bramkarza. Polacy nie mogą wyjść z zachwytu i przypisują mu sukces jakim jest wyjście z grupy. Wydawać by się mogło, że jeszcze bardziej zdobył serca rodaków. Wojciech Szczęsny ma jednak fanów rozsianych po całym świecie, co można zobaczyć w jego mediach społecznościowych, w tym m.in. na Instagramie, na którym obserwuje go prawie 3,5 mln ludzi! Trzeba przyznać, że to naprawdę imponująca liczba...