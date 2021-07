Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek odwiedził powiat częstochowski. W Lelowie i Mykanowie podpisywał umowy i oglądał hale sportowe

Jak informuje Śląski Urząd Wojewódzki, to nie jedyne środki na drogi, które w ostatnim czasie trafiły do tego regionu. W ramach RFRD powiat częstochowski i gminy z tego terenu otrzymały w 2021 r. w sumie 6 922 tys. zł na przebudowę i rozbudowę 8,204 km dróg gminnych i powiatowych, a oprócz wspomnianych inwestycji dofinansowanie trafiło również do gmin Poczesna (69 tys. zł na przebudowę drogi gminnej ulicy Cementowej we Wrzosowej) i Janów (2 156 tys. zł na przebudowę drogi gminnej nr DG 677007 S Hucisko oraz drogi gminnej ulicy Szkolnej w Siedlcu).