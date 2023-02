Wybuch instalacji gazowej w samochodzie w Żywcu. Ranni mężczyźni zostali przetransportowani do szpitali

Wybuch butli z gazem w Żywcu

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w piątek 10 lutego, około godziny 7.30 przy ulicy Łącznej w Żywcu. Jak wynika z informacji przekazanych przez strażaków, na terenie jednej z firm, doszło do wycieku gazu z instalacji zamontowanej w samochodzie, co w następstwie doprowadziło do wybuchu, a potem także do pożaru samochodu, w którym się ona znajdowała.

W wyniku pożaru ucierpiały również dwa stojące obok pojazdy. Po otrzymaniu zgłoszenia, na miejsce natychmiast wysłano zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz patrol policji.

W wyniku eksplozji i pożaru samochodu, ranni zostali dwaj mężczyźni, którzy byli pracownikami zakładu zajmującego się instalacjami gazowymi, w którym doszło do wybuchu.