Wycinka drzew w Katowicach. Prokuratura umorzyła śledztwo. "Decyzja prokuratury jest oburzająca i groźna"

Egzamin ósmoklasisty 2021. Czego można się spodziewać na egzaminie? Z jakimi zagadnieniami przyjdzie się zmierzyć?

Egzamin ósmoklasisty 2021 już we wtorek, 25 maja. W tym roku, tak jak w latach poprzednich, ósmoklasiści przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzamin ósmoklasisty potrwa do 27 maja. Egzamin rozpocznie się od języka polskiego. Trwa już typowanie zagadnień, z jakimi przyjdzie się zmierzyć ósmoklasistom.