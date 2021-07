Wyłączenia prądu w woj. śląskim. Oto planowane przerwy do 30 lipca. Dziś nie będzie prądu w tych miastach i powiatach

POWIAT WODZISŁAWSKI2021-07-2708:00-16:00planowaneBuków: Główna, od 21 do 33, od 38 do 56, ośrodek wodny.2021-07-2708:00-15:00planowaneWodzisław Śląski: Świętego Jana, 6, 4, 4A, ks. płk. Wilhelma Kubsza, 1, 3, 5.2021-07-2708:00-13:00planowaneLubomia: Adama Asnyka, od skrzyżowania z ul. Korfantego do 13A, Potocka, od 29 do 39 parzyste i nieparzyste, Korfantego, od 1 do 29 parzyste i nieparzyste, Środkowa, od 1 do 12 parzyste i nieparzyste.2021-07-2808:00-15:00planowaneGogołowa: Morcinka, od 1 do 8, Smieji od Nr 2 do 6, Wiejska od 1 do 51, Okrężna od 1 do 14.2021-07-2907:30-15:00planowaneRadlin: Ulica Testowa, Rogozina 60.2021-07-2908:00-15:00planowaneŁaziska: Dworcowa, od 38 do 52, Słoneczna, 38.2021-07-2908:30-12:00planowaneWodzisław Śląski: Bogumińska, Od przejazdu kolejowego do budynków 19 i 34 i cmentarz, 15, 15a, 15b, 15c, 30, 17, Skrzyszowska, 2, 2a, 2b, 2c, 4, 6, 8, 10, 12, 12a.2021-07-3107:00-15:00planowaneWodzisław Śląski: Dołki, Dąbrowskiej, Pszowska, Młodzieżowa, Pałacowa, Szwedy, Gagarina, Oraczy , Pałacowa, Olszyny.

PIXABAY