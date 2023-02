Wynajął trzy bilbordy przy centrum handlowym w Katowicach, aby wyznać miłość ukochanej! ZDJĘCIA

Jak wyznać miłość… to na bilbordzie

— Wyszeptać na ucho, napisać list albo… wynająć trzy billboardy. Miłość można wyznać na wiele sposobów. Rzućcie okiem, co pojawiło się tuż obok budynku CUBE – pisze Centrum Handlowe Bażantowo.

Co napisał wielbiciel?

Na bilbordach znajduje się list napisany do wybranki serca. Jest on adresowany do niejakiej „Pauli”. Czytamy w nim m.in.:

Ponad wszystko co znane,

Ponad siebie i cały swój świat,

Kochać Cię będę,

Kochać Cię będę i tak.

By móc szczęście nieustannie nieść:

w codziennym zmaganiu,

w uśmiechu dzieci,

w zwykłym porannym cześć.