Wzruszające pożegnanie w "The Voice Senior". Piotr Cugowski oddał hołd zmarłemu uczestnikowi

Adam Anusiewicz był jednym z uczestników, którego widzowie zobaczyli w premierowym odcinku czwartej edycji „The Voice Senior”.

Muzyka towarzyszyła mu od najmłodszych lat i – jak zwykł mawiać – stała się jego miłością, hobby, zainteresowaniem i życiem.

Na początku lat 80. jego przygoda z muzyką nabrała tempa. Adam Anusiewicz zaczął występować w warszawskich lokalach, a z czasem wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował na statkach amerykańskich linii rejsowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu udało mu się zgromadzić w repertuarze ponad 700 utworów, którymi raczył słuchaczy przez przeszło 50 lat swojej artystycznej działalności.

– W marcu 2022 roku zacząłem doświadczać dolegliwości, jakich wcześniej nie miałem. Byłem w kilku szpitalach i zdiagnozowano niezbyt przyjemną chorobę, nowotwór trzustki z przerzutami. Obecnie dosyć szybko się męczę i to się da zauważyć na scenie, gdzie już godzinny koncert na stojąco ciężko mi wytrzymać. No ale mam stołeczek, także w dalszym ciągu gram, śpiewam i koncertuję. Ja się z tym nie godzę. Staram się cały czas podchodzić do życia na zasadzie „bierz życie za rogi, alleluja i do przodu” – wyznał w sierpniu 2022 roku podczas nagrań czwartej edycji „The Voice Senior”.