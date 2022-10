XIV Międzynarodowy Festiwal Filmowy NNW i wyjątkowe dokumenty

W konkursach filmów dokumentalnych i na pokazach specjalnych, uczestnicy festiwalu NNW zobaczą filmy m.in. z USA, Gruzji, Norwegii, Japonii, Wenezueli, Niemiec, Francji, Czech, Węgier, Litwy, Włoch, Iranu czy Estonii. Wiele tegorocznych filmów nawiązuje do tego, co dzieje się ostatnio na świecie, szczególnie w ciągu ostatnich 20 lat. Opisuje dramaty czy traumy przeżyte w wyniku wojny, konfliktu, działań reżimu.

Warte obejrzenia są też dokumenty z Polski, a wśród nich "Lidia Lwow-Eberle. Pro Memoria" w reżyserii Doroty Kani i Anny Zapert.

- To dokument o tragicznej, ale zarazem pięknej, bo będącej hołdem najwyższym wartościom moralnym i narodowym, historii Lidii Lwow-Eberle, bohaterki Armii Krajowej w czasie II wojny światowej i żołnierza podziemia niepodległościowego. W filmie pokazano, jak była postrzegana i zapamiętana przez córkę, towarzyszy broni i przyjaciół. "Bozia mnie uchroniła. Byłam ranna, ale to nie jest ważne. Dziękuje Bogu za swoje życie i wszystko co miała – mówiła Lidia Lwow-Eberle.