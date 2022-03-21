Як відрізнити справжню новину та захистити себе від фейків? Jak odróżnić prawdziwe wiadomości i uchronić się przed fake news?

Автори контенту все більш успішно та витончено обманюють людей. А соціальні мережі швидко поширюють дезінформацію. Розповсюдження фейків є вкрай небезпечним. Тож медіаграмотність, свідоме споживання та поширення інформації – необхідність для кожного. Пропонуємо вашій увазі перелік простих правил, як їх розпізнати.

1. Звертайте увагу на джерело. Насамперед треба визначити звідки походить інформація та хто її першоджерело. Якщо зароджуються певні сумніви щодо правдивості новини – спробуйте перевірити її в офіційних інформаційних каналах. Переконайтеся, що новину розмістило видання, якому ви довіряєте. Якщо матеріал написаний невідомою організацією, почитайте про неї. Як правило, на сайтах інтернет-видань є вкладка «Редакція» або «Про нас». Звичайно, довіряти новині можна більше, якщо її опублікували одразу декілька великих ЗМІ.

2. Ставте під сумнів клікбейти. Це привабливі, сенсаційні заголовки для залучення уваги, часто з використанням великих літер, знаків оклику та емодзі. Чим привабливіший заголовок має стаття, тим більше шансів, що її вміст не відповідає сенсаційній назві. Відповідно до законів журналістики, назва статті має бути нейтральною та подавати суто факти. Фейкові новини часто мають яскраві назви, написані великими літерами зі знаками оклику. Якщо заголовок здається вам неймовірним, то, швидше за все, так воно і є.

3. Зважайте на дату публікації. Емоційні тексти, написані декілька років тому дуже часто «випливають» в сучасному інформаційному просторі завдяки незгасаючій цікавості інтернет-користувачів. Часто під виглядом «новинки» нам подають застарілу інформацію, яка може бути вже не актуальною, або взагалі мала місце у іншій країні.

4. Перевірте посилання (URL). Для поширення чуток часто створюють копії відомих сторінок або сайтів. Від оригіналів вони можуть відрізнятися парою літер у веб-адресі або доменом – такі деталі легко не помітити. Будьмо уважні! До речі, багато фейкових сайтів роблять помилки у орфографії та пунктуації.

5. А, може, це жарт? Зверніть увагу на тон написання матеріалу, можливо – це лише гумор. В епоху соціальних мереж та численних мемів кожен може стати комедіантом або вважати себе таким. І це призводить до плутанини. Якщо історія здається дуже дивною, щоб бути правдою, переконайтеся, чи не сатира це.

Будьте пильні! Навіть перевірені джерела можуть помилятися. Ставтеся критично до того, що читаєте, і діліться тільки достовірною, на вашу думку, інформацією. Факти, на відміну від фейків, рідше стають вірусними. Брехня поширюється швидше!

Dzisiaj, w dobie niesamowitej ilości informacji, które konsumujemy każdego dnia, fake news stały się integralną częścią każdego kanału informacyjnego. Jak nie ulec fałszywym informacjom, oto kilka wskazówek w powyższym artykule.

Kateryna Yakovleva

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