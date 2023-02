Zmiany w planach finansowych NFZ na 2023 r. Wyższe stawki na opiekę paliatywną i hospicyjną

W nowym planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2023, na świadczenia opieki zdrowotnej przewidziano 3,6 mld zł, które trafią do placówek POZ, szpitali i hospicjów.

-Od stycznia 2023 roku cena punktu w ryczałcie wzrosła o 15% do 1,62 zł. Prezes NFZ, zmieniając plan finansowy, zapewnił środki na pokrycie podwyżki w ryczałcie. Blisko 3,2 mld zł uwolnione właśnie z funduszu zapasowego NFZ uzupełnią środki na wzrost ryczałtu, które zostały zabezpieczone już w pierwotnym planie finansowym NFZ na 2023 rok. Łącznie, w tym roku, szpitale „sieciowe” zyskają z tego tytułu ok. 4,5 mld zł -podał do wiadomości Narodowy Fundusz Zdrowia.