Zobacz Koleje Śląskie od kuchni. Możesz poczuć się jak maszynista w sobotę, 28 sierpnia

Koleje Śląskie udostępniają swoje bazy w Katowicach

Komu nie marzyło się, by zasiąść na miejscu maszynisty? Marzenia się spełniają. Zajrzymy wszędzie tam, gdzie pasażerowie na co dzień nie mają wstępu.

Na zakończenie wakacji oraz w ramach obchodów Europejskiego Roku Kolei - śląski przewoźnik zaprasza do zwiedzania swojej bazy w Katowicach. Można zajrzeć do siedziby przy ulicy Raciborskiej 58 w Katowicach 28 sierpnia i sprawdzenia „od kuchni” jak wygląda codzienna działalność śląskiego przewoźnika!

- Na wszystkich, którzy odwiedzą tego dnia Koleje Śląskie czekać będzie szereg atrakcji skierowanych zarówno dla młodszych, jak i starszych - zachęcają przedstawiciele Kolei Śląskich.

Atrakcji i możliwości zwiedzania miejsc na co dzień niedostępnych będzie sporo. W ramach wydarzenia będzie można m.in. zajrzeć do kabiny maszynisty, zwiedzić halę napraw. Będzie okazja do obejrzenia podwozia pojazdów szynowych.