15 śląskich miejscowości z największą liczbą przestępstw drogowych. Tu lekceważenie przepisów kończyło się tragicznie Robert Lewandowski

Oto 15 śląskich miejscowości i powiatów, w których najczęściej dochodziło do stwierdzonych przestępstw drogowych. To właśnie w tych miejscowościach najczęściej dochodziło do wypadków drogowych, w których odnotowywano osoby ranne. Część z nich kończyła się tragicznie. Statystyka została przygotowana na podstawie danych z GUS dla powiatów, zebranych przez serwis polskawliczbach.pl.