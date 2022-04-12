Агов! У нас є хороші новини! Hej! Mamy dobre wiadomości!

Тому пропоную ознайомитись з невеликим переліком хороших для України новин за останні кілька днів, які, напевно, Ви й не помітили в океані інформації!

• Українські десантники збили черговий безпілотник «Орлан-10».

• Українська армія знищила рекордну кількість гелікоптерів РФ. За 45 днів війни в Україні рашисти втратили 137 гелікоптерів, що удвічі більше ніж впродовж чотирьох інших війн Росії!

• Через «Дію» для української армії зібрали вже понад 250 млн. гривень.

• У Києві запрацювали понад 900 магазинів та майже 460 кав’ярень.

• Британія надасть Україні військову допомогу на 130 млн. доларів. Зокрема це будуть системи ППО, протитанкові системи, броньований транспорт та протикорабельні ракети.

• Відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 26 громадян України, 12 військових та 14 цивільних. З них 9 цивільних жінок та 1 офіцерка.