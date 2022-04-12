Агов! У нас є хороші новини! Hej! Mamy dobre wiadomości!

Kateryna Yakovleva
Fot. Mariusz Kapała
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Щоденно суспільство накриває величезна хвиля інформації. Війна змінила реальність та реалії кожного українця. Всім знайоме відчуття, коли не можеш відірватися від перегляду новин, які переважно є невтішними, а може й зовсім фатальними та важкими до сприйняття. Ми зовсім не усвідомлюємо, яку роль відіграє така кількість негативу у нашому повсякденному житті, наскільки це нас руйнує зсередини! Якби на кожних 5 шокуючих новин ми б знаходили та читали хоча б 1 позитивну, це б вже значно поліпшило наше самопочуття та ментальну кондицію.

Тому пропоную ознайомитись з невеликим переліком хороших для України новин за останні кілька днів, які, напевно, Ви й не помітили в океані інформації!

• Українські десантники збили черговий безпілотник «Орлан-10».

• Українська армія знищила рекордну кількість гелікоптерів РФ. За 45 днів війни в Україні рашисти втратили 137 гелікоптерів, що удвічі більше ніж впродовж чотирьох інших війн Росії!

• Через «Дію» для української армії зібрали вже понад 250 млн. гривень.

• У Києві запрацювали понад 900 магазинів та майже 460 кав’ярень.

• Британія надасть Україні військову допомогу на 130 млн. доларів. Зокрема це будуть системи ППО, протитанкові системи, броньований транспорт та протикорабельні ракети.

• Відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 26 громадян України, 12 військових та 14 цивільних. З них 9 цивільних жінок та 1 офіцерка.

• Глобальна акція зі збору коштів Stand Up for Ukraine зібрала вже 9,1 млрд. євро!

• В Україні триває дерусифікація. У Тернополі знесли пам’ятник Пушкіну, а в Києві обговорюються пропозиції перейменування 5 станцій метро.

Wiadomo, że istnieje taka cecha ludzkiej psychiki w większym stopniu zauważać negatywne momenty, zarówno w życiu, jak i w wiadomościach. Jednak pokonaj siebie i zastanów się nad dobrem! Staraj się codziennie znajdować pozytywne wiadomości i dzielić się nimi z bliskimi! Jest to przepis na zwycięstwo!

Kateryna Yakovleva
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