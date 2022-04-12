Агов! У нас є хороші новини! Hej! Mamy dobre wiadomości!

Тому пропоную ознайомитись з невеликим переліком хороших для України новин за останні кілька днів, які, напевно, Ви й не помітили в океані інформації!
• Українські десантники збили черговий безпілотник «Орлан-10».
• Українська армія знищила рекордну кількість гелікоптерів РФ. За 45 днів війни в Україні рашисти втратили 137 гелікоптерів, що удвічі більше ніж впродовж чотирьох інших війн Росії!
• Через «Дію» для української армії зібрали вже понад 250 млн. гривень.
• У Києві запрацювали понад 900 магазинів та майже 460 кав’ярень.
• Британія надасть Україні військову допомогу на 130 млн. доларів. Зокрема це будуть системи ППО, протитанкові системи, броньований транспорт та протикорабельні ракети.
• Відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 26 громадян України, 12 військових та 14 цивільних. З них 9 цивільних жінок та 1 офіцерка.
• Глобальна акція зі збору коштів Stand Up for Ukraine зібрала вже 9,1 млрд. євро!
• В Україні триває дерусифікація. У Тернополі знесли пам’ятник Пушкіну, а в Києві обговорюються пропозиції перейменування 5 станцій метро.
Wiadomo, że istnieje taka cecha ludzkiej psychiki w większym stopniu zauważać negatywne momenty, zarówno w życiu, jak i w wiadomościach. Jednak pokonaj siebie i zastanów się nad dobrem! Staraj się codziennie znajdować pozytywne wiadomości i dzielić się nimi z bliskimi! Jest to przepis na zwycięstwo!
Kateryna Yakovleva
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