AOC wprowadza na rynek nowy przenośny monitor I1601P z 15,6-calową matrycą IPS i matową powłoką. Cena

Ekrany podłączane przez interfejs USB-C wymagają obsługi protokołu DP Alt Mode do przesyłania obrazu. Wsparcie dla tego standardu nie zawsze jest implementowane w laptopach i smartfonach. Szczególnie dotyczy to tych urządzeń, które nie są flagowymi produktami. Co więcej, w nieco starszych urządzeniach można wcale nie spotkać portu USB-C. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest technologia Display Link. Wystarczy zainstalować sterowniki kompatybilne z systemami Windows, Android, MacOS, Chrome OS oraz Ubuntu. Obsługa Display Link sprawia, że I1601P można podłączyć zarówno przy pomocy USB-C oraz najpowszechniejszego portu USB w wersji A. W zestawie z monitorem, dodajmy, znajduje się przewód z przejściówką.