Autostrada A1 ma już trzy pasy ruchu do Radomska. To już początek końca budowy tej ważnej trasy Anna Dziedzic

Od 2 grudnia kierowcy mogą już korzystać z trzech pasów ruchu na obu jezdniach autostrady a1 miedzy Radomskiem i granicą z województwem śląskimZobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE GDDKiA Zobacz galerię (6 zdjęć)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że dobiegają końca prace na odcinku autostrady A1 Radomsko - granica województw łódzkiego i śląskiego. Od 2 grudnia, kierowcy jadący z południa od granicy województw będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu i całą szerokość jezdni na 7-kilometrowym odcinku - do Radomska. To odcinek budowany przez firmę Intercor. Najkrótszy, ze wszystkich budowanych w Łódzkiem. To także pierwszy z pięciu odcinków A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową, który będzie funkcjonował w docelowym trzypasowym układzie ruchu i gdzie zakończono już wszystkie prace.