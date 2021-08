Bielsko-Biała: 65-latek ukradł zestaw kamer monitoringu. Zrobił to już drugi raz. Grozi mu nawet 5 lat pozbawienia wolności

Jak informuje asp. szt. Roman Szybiak, p.o. oficera prasowego bielskiej policji, w poniedziałek 2 sierpnia tuż po południu dyżurny III komisariatu policji odebrał zgłoszenie od ochrony jednego z marketów budowlanych o mężczyźnie, który próbował ukraść zestaw kamer warty 2,3 tys. zł.

- Pracownicy ochrony na hali sprzedażowej zaobserwowali klienta, którego kojarzyli z wcześniejszej kradzieży, jaka miała miejsce w tym sklepie. Dlatego na sklepowym monitoringu śledzili , co on robi. Zauważyli wtedy, że do opakowania innego produktu ukrył zestaw wartościowych kamer - relacjonuje asp. szt. Roman Szybiak.