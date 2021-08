Budowa obwodnicy Zawiercia: w październiku 2021 minie rok oczekiwania na pozwolenie. A tegoroczny sezon budowlany powoli dobiega końca...

Ochrona środowiska - ważna rzecz

Co powoduje takie opóźnienia? To przepisy związane z kwestiami ochrony środowiska. Miesiąc temu pisaliśmy na przykład o tym, że wówczas że budowa obwodnicy nie może się zacząć przez… łosie. W lipcu wykonawca, na prośbę wojewody, dostarczył do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach kolejne dokumenty, związane miedzy innymi z informacją, czy na terenach, na których ma powstać obwodnica bytują… łosie. Wcześniej odbyły się konsultacje społeczne dotyczące spraw środowiskowych.

Z informacji, jakie uzyskaliśmy teraz wynika, że ważą się obecnie lokalizacje m.in. ekranów dźwiękochłonnych. To kolejne procedury, które wydłużają proces uzyskania pozwolenia na budowę.