Cała śląska część autostrady A1 ma być udostępniona kierowcom. Kiedy kierowcy pojadą dwoma jezdniami nowej betonowej A1?

Jak podkreślają przedstawiciele GDDKiA, zespół ogromnych maszyn do układania nawierzchni będzie przemieszczał się z północy na południe na odcinku 6,5 km po prawej jezdni (do Katowic) od granicy z województwem łódzkim do przejścia dla dużych zwierząt nad budowaną autostradą w okolicy miejscowości Kruszyna. Następnie zostanie przestawiony na jezdnię lewą (do Gdańska) i będzie kontynuował układanie betonu na południe w kierunku Katowic na odcinku około 10,5 km aż do połączenia z obwodnicą Częstochowy.